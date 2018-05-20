Влада Куби підтвердила загибель 110 осіб в результаті авіакатастрофи

Серед них 11 - іноземці.

Міністр транспорту Куби Адель Йцкирдо підтвердив загибель 110 осіб в результаті аварії пасажирського літака Boeing 737, серед них 11 осіб є іноземцями.

Як повідомляє BBC, шестеро членів екіпажу були громадянами Мексики, на борту також перебували двоє туристів з Аргентини і двоє пасажирів зі східної Сахари. Решта 99 загиблих були кубинцями.

Як повідомляє видання на місці події знайдено дві чорні скриньки, одна з яких "в хорошому стані". Міністр транспорту сказав, що вони сподіваються незабаром відновити і другу скриньку.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737.

Трьом пасажирам вдалося вижити, проте вони знаходяться в лікарні у важкому стані.