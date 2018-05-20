У Венесуелі проходять президентські вибори

Мадуро називають лідером перегонів.

У Венесуелі в неділю, 20 травня, стартували дострокові вибори президента країни.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Reuters.

Очікується, що ці вибори не стануть інтригою, а на них фактично коронують нинішнього очільника держави Ніколаса Мадуро, незважаючи на відсутність популярності президента. Проти Мадуро проводилися численні протести, внаслідок яких гинули десятки людей.

Його опонентами виступають Генрі Фалькон, якого критикують опозиціонери, котрі бойкотують вибори, та Хав'єр Бертуччі. Вважається, що Фалькон лише дає Мадуро більше шансів на перемогу, а Бертуччі, консервативний священик, поступається популярністю обом попереднім кандидатам.

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Перемога Мадуро на виборах, швидше за все, спровокує нові санкції від світової спільноти.

Нагадаємо, США звинуватили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а також другу людину в правлячій Єдиній соціалістичній партії Венесуели Діосдадо Кабельйо в отриманні доходів від наркоторгівлі.