Президент Венесуели замішаний у наркоторгівлі, гроші відмивалися в РФ - Мінфін США

Міністерство фінансів США ввело санкції стосовно другої після Мадуро людини - Діосдадо Кабелло, його дружини та його рідного брата.

США звинуватили президента Венесуели Ніколаса Мадуро і Діосдадо Кабелло в отриманні доходів від наркоторгівлі.

Вперше Вашингтон публічно пов'язав Мадуро, щодо якого діють американські санкції, із торгівлею наркотиками, пише Голос Америки.

Відзначається, що Діосдадо Кабелло - друга після Мадуро людина в ієрархії правлячої Єдиної соціалістичної партії Венесуели.

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Міністерство фінансів США опублікувало заяву, в якій вказало, що Кабелло конфіскував невеликі партії наркотиків у наркоторговців, зібрав їх у велику партію і експортував через державний аеропорт Венесуели.

"Кабелло разом із президентом Мадуро та іншими особами розділили доходи, отримані від поставок наркотиків", - йдеться в заяві.

Отримані від наркоторгівлі гроші відмивалися в Коста-Ріці та Росії.

Міністерство фінансів США ввело санкції щодо Кабелло, його дружини та його рідного брата. Крім участі в наркоторгівлі, вони також звинувачуються в рекеті.

Нагадажмо, у листопаді 2017 року Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження нових санкцій щодо членів уряду Венесуели та інших чиновників високого рангу, які підтримують політику президента країни Ніколаса Мадуро.

Раніше, на початку серпня США запровадили аналогічні санкції проти самого Мадуро, а трохи згодом - на низку членів Конституційної асамблеї Венесуели - органу, покликаного переписати конституцію країни.