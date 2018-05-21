У Ірані поки не планують "переходити межу" у суперечці щодо ядерної угоди

У суперечці щодо ядерної угоди Тегеран не прагне перетинати "червону лінію", запевнив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

Попри вихід США з ядерної угоди з Іраном Тегеран не планує перетинати жодних "червоних ліній" у суперечці з міжнародною спільнотою.

Про це в неділю, 20 травня, заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, виступаючи перед депутатами в іранському парламенті, передає DW.

Сам глава іранського зовнішньополітичного відомства розглядає порятунок угоди як значний політичний виклик. На його думку, необхідні час та терпіння, щоб не опинитися "поблизу червоних ліній". Також іранський урядовець заявив, що Тегерану слід подивитися, які результати принесуть політичні та економічні зусилля ЄС, спрямовані на збереження самої ядерної угоди та захист європейських фірм від можливих санкцій з боку США за економічну співпрацю з Іраном.

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"Червоною лінією" вважається вихід Ірану з укладеної 2015 року ядерної угоди та відновлення програми збагачення урану. Такі ж наслідки мав би й вихід близькосхідної країни з Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї та розірвання додаткового протоколу, укладеного з Міжнародним агентством з ядерної енергії (МАГАТЕ). Останній крок унеможливить перевірку інспекторами МАГАТЕ іранських ядерних об'єктів.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми. У відповідь на це в ЄС заявили про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи для захисту європейських компаній, котрі займаються бізнесом у Ірані, від можливих американських санкцій.