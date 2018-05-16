Країни ЄС та Іран узгодили дії для збереження ядерної угоди

Європейські країни-учасники дотримуються єдиної позиції щодо ядерної угоди з Тегераном.

Євросоюз, Велика Британія, Франція й Німеччина узгодили спільні дії для збереження угоди щодо іранської ядерної програми.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом у Брюсселі, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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Могеріні зазначила, що на зустрічі не було узгодження юридичних гарантій збереження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Сторони обговорили тільки практичні економічні заходи щодо підтримки угоди, пояснила дипломат, додавши, що, зокрема, є домовленість розпочати роботу з цього питання на рівні експертів для вироблення практичних рішень.

"Ми не погоджували ніякі гарантії в юридичному сенсі. Мова йшла про конкретні практичні економічні заходи щодо підтримки цієї угоди. Головна мета на сьогодні - врятувати іранську ядерну угоду та всі її аспекти", - сказала вона.

Голова дипломатії ЄС пояснила, що мова йде пошук рішення для збереження експорту нафти Ірану і співробітництва в банківському секторі.

Федеріка Могеріні також підкреслила, що європейські країни-учасники "шістки" міжнародних посередників дотримуються єдиної позиції щодо ядерної угоди з Тегераном.

Нагадаємо, у вівторок, 8 травня, Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерного угоди, і Іран буде рішуче протистояти тиску США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Трамп з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу. Він звинувачує Іран у порушенні "духу" цієї угоди, тому що Іран підтримує воєнізовані угруповання на Середньому Сході і продовжує реалізовувати програму з розробки балістичних ракет.

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Раніше міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії закликали Трампа не виходити з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном.

Угода, підписану в 2015 році у часи президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародне співтовариство у відповідь скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (його підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує "виключення" з їх дії.