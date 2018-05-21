Адвокат Трампа назвав дату завершення розслідування щодо «російської справи»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер закінчить розслідування щодо «російської справи» 1 вересня цього року.

Рудольф Джуліані, адвокат президента США Дональда Трампа, заявив, що спецпрокурор США Роберт Мюллер закінчить розслідування щодо «російської справи» 1 вересня цього року.

Про це пише The New York Times.

За словами Джуліані, команда Мюллера поділилася цією інформацією із захисниками Трампа два тижні тому в ході переговорів про можливий допит самого Трампа.

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Адвокат президента підкреслив, що затягування розслідування може позначитися на проміжних виборах в конгрес США в листопаді. Він порівняв це з ситуацією, коли екс-глава ФБР Джеймс Комі незадовго до закінчення президентської гонки в 2016 році оголосив про продовження розслідування щодо Хілларі Клінтон.

Раніше повідомлялося, що Мюллер визнав, що йому немає в чому звинуватити Трампа.