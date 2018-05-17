Мюллер визнав, що не може висунути звинувачень Трампу - ЗМІ

Це обумовлено давніми принципами Міністерства юстиції США, згідно з яким не можна висунути звинувачення чинному президенту.

Спеціальний радник команди спецпрокурора Роберта Мюллера, який займається справою про втручання Росії у президентські вибори в США, повідомив адвокатам Дональда Трампа, що вони прийшли до висновку, що не можуть висунути звинувачення чинному президенту.

Про це заявив адвокат Трампа Руді Джуліані, повідомляє CNN.

"Вони не можуть пред'явити звинувачення. Принаймні, вони визнали це нам після деяких дискусій, вони визнали це нам", - заявив Джуліані.

Як повідомляє видання, у Мюллера відмовилися коментувати цю інформацію.

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Відсутність обвинувального акту не обов'язково буде означати, що ситуація з Трампом прояснилася. Нездатність звинуватити чинного президента була позицією канцелярії юрисконсульта в Міністерстві юстиції з часів правління Ніксона і підтверджена в адміністрації Клінтона, але вона ніколи не була перевірена в суді.

Джуліані розповів, що команда спеціального прокурора вирішила, що "вони повинні слідувати правилам Міністерства юстиції."

"Принципи Міністерства юстиції сягають корінням у ті часи, коли Ніксон сказав, що ви не можете звинуватити чинного президента, ви повинні імпічментувати його. Ми трохи подискутували з цього приводу, але вони усно визнали нам, що розуміють, що не можуть порушувати правила Мін'юсту", - сказав Джуліані.

Як повідомляв УНІАН, Мюллер на даному етапі не розглядає американського президента Дональда Трампа "як суб'єкт злочину", однак продовжує вести розслідування щодо його можливих зв'язків з Москвою. Раніше ЗМІ повідомляли, що Мюллер планує провести допит Трампа, однак американський президент офіційно не давав на це своєї згоди.