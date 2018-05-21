У Росії під час жорсткої посадки вертольота помер генерал-полковник ФСБ

Російський військовий помер від серцевого нападу.

У ніч на понеділок, 21 травня, в Росії в Хабаровському краї здійснив жорстку посадку приватний вертоліт Газель 342. Генерал ФСБ, який перебував у цей час на борту, помер при посадці.

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Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на адміністрацію Тугуро-Чумиканського району.

"Померлий від серцевого нападу після жорсткої посадки вертольота був генерал-полковником ФСБ Росії 1946 року народження, після працював в компанії "Сибур". Прилетів в Приамур'ї з Москви. Також на борту був підприємець з Хабаровського краю, у нього серйозна травма хребта", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737. Загинули 110 осіб.