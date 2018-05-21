У Росії відповіли німецьким ЗМІ на "образливий" букет для Меркель

Путін зустрів Меркель в резиденції в Сочі букетом квітів, а німецькі ЗМІ визнали цей жест образливим.

Трактування букета, подарованого канцлеру Німеччини Ангелі Меркельпрезидентом РФ Володимиром Путіним, образливим – "свідоцтво втрати естетики та краси людських відносин".

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Про це повідомила віце-спікер Держдуми Росії Ірина Ярова.

Як відомо, німецька газета Bild назвала "образою" випадок, коли в Сочі Путін подарував Меркель букет квітів.

"Дарувати жінці квіти - це прекрасна традиція і жіночий привілей, яка не може бути нічим іншим, навіть якщо жінка політик або державний діяч... Так можна договоритися до того, що звертання "пані" або "фрау" є образою", – написала Ярова на сторінці в соціальній мережі.

18 травня, Володимир Путін, який зустрів Меркель в резиденції "Бочаров струмок", подарував канцлеру Німеччини букет квітів. Німецьке видання Bild визнало цей жест сигналом, зазначивши, що те, що виглядає як прояв ввічливості, насправді є образою, оскільки у високих політичних колах жінкам дарувати квіти не прийнято.