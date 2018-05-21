У Марселі невідомі відкрили стрілянину з автомата Калашнікова - ЗМІ

20:38, 21 травня 2018
Світ
1129 0
Ілюстрація / REUTERS

Читайте такожСтрілянина в школі у Техасі: Трамп пообіцяв захистити учнів (фотогалерея)

Про це передає Європравда з посиланням на Express.

Зловмисники відкрили вогонь неподалік від культурного простору, відомого як La Busserine. Вони прибули на місце на трьох транспортних засобах. Поліцейські вступили в перестрілку і організували оточення.

На місце інциденту прибули морські піхотинці і рятувальні служби.

За даними ЗМІ, одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, у німецькому місті Саарбрюкен 19 травня невідомий відкрив стрілянину по перехожих: двоє людей загинули, ще кілька дістали поранення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #стрілянина#Франція#Марсель