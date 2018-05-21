У Марселі невідомі відкрили стрілянину з автомата Калашнікова - ЗМІ
У французькому Марселі невідомі із закритими обличчями відкрив вогонь з автомата Калашнікова по молодих людях.
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Про це передає Європравда з посиланням на Express.
Зловмисники відкрили вогонь неподалік від культурного простору, відомого як La Busserine. Вони прибули на місце на трьох транспортних засобах. Поліцейські вступили в перестрілку і організували оточення.
На місце інциденту прибули морські піхотинці і рятувальні служби.
За даними ЗМІ, одна людина отримала поранення.
Marseille shooting: Hooded men open fire with Kalashnikovs - The men opened fire on a group of young people not far from the cultural space known as ‘La Busserine’, local media Corse-Matin reports. pic.twitter.com/WdaVs5v71F— fabian ciobanu (@fabritio22222) May 21, 2018
Нагадаємо, у німецькому місті Саарбрюкен 19 травня невідомий відкрив стрілянину по перехожих: двоє людей загинули, ще кілька дістали поранення.