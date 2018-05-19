У Німеччини невідомий відкрив стрілянину по перехожих: двоє людей загинуло, є поранені - ЗМІ

Правоохоронці затримали нападника на місці, проте мотиви зловмисника поки що невідомі.

У німецькому місті Саарбрюкен невідомий відкрив стрілянину по перехожих: двоє людей загинули, ще кілька дістали поранення.

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Про це повідомляє Spiegel Online. Повідомляється, що інцидент стався близько 14:30 у районі Фехінген біля одного з будинків.

Згідно з інформацією видання, правоохоронці затримали нападника на місці. Однак мотиви зловмисника поки що невідомі, зазначає РБК.

Зараз на місці події працюють правоохоронці та представники місцевої влади. Про те, що злочин може бути пов'язаний із тероризмом, поки що не йдеться, повідомляють в місцевій поліції. За попередніми даними, жертви є членами однієї сім'ї.