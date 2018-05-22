Трамп хоче відмовитися від саміту з КНДР
03:35, 22 травня 2018Світ
1741 0
Президент США «поза всяких сумнівів» зберігає за собою право відмовитися від зустрічі з північнокорейським лідером.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп може відмовитися від саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином, який повинен пройти в червні.
Про це заявив американський віце-президент Майкл Пенс, після того, як північнокорейська сторона пригрозила припинити діалог з Південною Кореєю, передає Reuters.
Читайте також"Кінець дипломатії": у США прокоментували можливу відмову КНДР від спільного саміту
«Буде великою помилкою з боку Кім Чен Ина думати, що він може грати Дональдом Трампом», — сказав Пенс.
Він підкреслив, що президент «поза всяких сумнівів» зберігає за собою право відмовитися від зустрічі з північнокорейським лідером.
Раніше повідомлялося, що Трамп сумнівається з приводу зустрічі з Кім Чен Ином.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter