Трамп хоче відмовитися від саміту з КНДР

Президент США «поза всяких сумнівів» зберігає за собою право відмовитися від зустрічі з північнокорейським лідером.

Президент США Дональд Трамп може відмовитися від саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином, який повинен пройти в червні.

Про це заявив американський віце-президент Майкл Пенс, після того, як північнокорейська сторона пригрозила припинити діалог з Південною Кореєю, передає Reuters.

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«Буде великою помилкою з боку Кім Чен Ина думати, що він може грати Дональдом Трампом», — сказав Пенс.

Він підкреслив, що президент «поза всяких сумнівів» зберігає за собою право відмовитися від зустрічі з північнокорейським лідером.

Раніше повідомлялося, що Трамп сумнівається з приводу зустрічі з Кім Чен Ином.