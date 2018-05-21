ЗМІ: Трамп питає у радників, чи варто йому зустрічатися з лідером КНДР
Президент США Дональд Трамп консультується зі своїми помічниками з приводу того, чи варто йому проводити зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.
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Як повідомляє газета The New York Times з посиланням на джерела, Трамп переживає, що саміт США та Північної Кореї, який повинен відбутися 12 червня в Сінгапурі, призведе до політичного конфузу, передає kommersant.ru.
Як стверджує NYT, радники президента США вважають, що він висловив занадто велике бажання зустрітися з північнокорейським лідером. Через це в адміністрації США побоюються, що Кім Чен Ин, «відчуваючи завзяття президента США», готовий дати гарантії, які виконувати не буде.
Крім того, нагадує газета, нещодавно Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном, що «підвищує ставки» на запланованому саміті. Помічники президента США також хвилюються щодо того, наскільки Трамп знайомий з деталями ядерної програми КНДР і чи знає він, на які ключові моменти потрібно звернути увагу під час переговорів.
Перша в історії зустріч глав США і КНДР опинилася під загрозою через невдоволення Пхеньяну висловлюванням радника глави Білого дому з нацбезпеки Джона Болтона. Той сказав, що хотів би ядерного роззброєння КНДР «за лівійським сценарієм», тобто беззастережну здачу ядерної зброї без поступок з іншого боку.