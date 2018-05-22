Померла одна з трьох жінок, які вижили в авіакатастрофі на Кубі

Стан двох інших жінок, які вижили в катастрофі, оцінюється як критичний.

У лікарні Гавани померла одна з трьох жінок, які вижили під час катастрофи літака Boeing 737 Кубі.

Про це повідомляє ABC.ES.

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Дівчині по імені Греттель Ландрове було 23 роки. Вона була родом з кубинського міста Ольгін, куди прямував літак, але останнім часом жила в Гавані.

Стан двох інших жінок, які вижили в катастрофі, оцінюється як критичний, вони перебувають у важкому стані в реанімації шпиталю Калікст Гарсії в кубинській столиці. Вони дихають з допомогою апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737. Влада Куби підтвердили загибель 110 осіб в результаті авіакатастрофи.