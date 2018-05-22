Через шість років після "плюшевого десанту" Лукашенко повернув посла до Швеції

У 2012 році легкомоторний літак зі Швеції скинув на території Білорусі плюшевих ведмедиків, які "виступали" за дотримання прав людини.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Дмитра Мирончика послом республіки в Швеції. Це сталося через шість років після закриття представництва Мінська в королівстві через "плюшевий десант".

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Як передає РБК, в серпні 2012 року легкомоторний літак скинув на території Білорусі плюшевих ведмедиків, до яких були прикріплені написи з вимогами дотримуватися прав людини і свободу слова в республіці. Організатором акції виступив керівник шведського рекламного агентства Studio Total Пер Кромвелл.

Мінськ у відповідь не продовжив акредитацію послу Швеції у Білорусі Стефану Ерікссону. Влада Білорусі заявила, що діяльність дипломата була спрямована на руйнування двосторонніх відносин. Карл Більдт, який займав тоді пост глави МЗС Швеції, заявляв, що Ерікссону пред'явили «безпідставні звинувачення». Після цього зі Стокгольма вислали двох білоруських дипломатів. У відповідь МЗС Білорусії закрив посольство в Швеції і повернув всіх дипломатів на батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко закликав білоруських виробників шукати заміну російському ринку.