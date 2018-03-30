Лукашенко закликав білоруських виробників шукати заміну російському ринку

З 31 березня Россільгоспнагляд вводить заборону на постачання молочної продукції низки білоруських підприємств.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав підприємців шукати нові ринки збуту в умовах проблем з постачаннями продукції до РФ.

Як повідомляє агентство БЕЛТА, відповідну заяву білоруський лідер зробив в ході робочої поїздки у Буський район Мінської області.

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"Що стосується експорту, шукайте інші ринки. Якщо Росія нас не розуміє і розуміти не хоче, ну що ж, зустрінемося з Президентом (Росії - ред) після інавгурації, обговоримо детально і капітально всі питання. Треба визначатися. Якщо вони вирішили нас нахиляти постійно незрозуміло за що, тоді будемо шукати своє щастя деінде. Тому шукайте інші ринки. Не можна на одному ринку весь час сидіти", - заявив Лукашенко.

Президент Білорусі негативно оцінює рішення Росії імпортувати сухе молоко з Нової Зеландії.

"Вони завезли, хтось відкати отримав за це сухе молоко з Нової Зеландії. По-перше, що привезли, чим народ годують? Але це їх проблема. Вони цього не розуміють і розуміти не хочуть. Тому що скрізь відкати. А ми повинні бачити свої інтереси, які не суперечать інтересам росіян. Ми їм нічого поганого не веземо. Дай Бог, як самі перевіряючі кажуть, щоб в Росії було так, як у Білорусі. Тому будемо визначатися в цьому році. Що ж ми добру справу робимо і на колінах постійно стоїмо", - підкреслив Лукашенко.

Відзначається, що тема про постачання білоруської молочної продукції в РФ виникла на тлі інформації про те, що Россільгоспнагляд з 31 березня забороняє постачання низки білоруських підприємств. За словами міністра сільського господарства і продовольства Білорусі Леоніда Заяця, заборони вводяться без пояснень конкретних причин.

В середині березня повідомлялося, що Россільгоспнагляд вводить тимчасові обмеження на постачання продукції тваринного походження з трьох білоруських підприємств з 9 березня. Причиною заборони поставок назвали "порушення ветеринарно-санітарних вимог ЄАЕС".

Раніше терміни обмеження ввезення молочної продукції з Білорусі неодноразово змінювалися.