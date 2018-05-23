Помер американський класик Філіп Рот, роман якого екранізував Юен Макгрегор

За роман "Американська пастораль" Філіп Рот отримав Пулітцерівську премію в 1998 році.

Видатний американський письменник Філіп Рот помер у віці 85 років. Протягом своєї кар'єри Філіп Рот видав понад 30 романів. Останній з них вийшов в світ в 2009 році.

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Як повідомляє Бі-бі-сі, письменник неодноразово номінувався на Нобелівську премію з літератури, але так і не отримав її. Разом з тим, за своє життя Рот зібрав більшість інших престижних літературних нагород, у тому числі Пулітцерівську премію 1998 року за "Американську пастораль" та Міжнародну Букерівську премію 2011 року.

У 2016 році вийшла екранізація роману "Американська пастораль", режисером якої виступив Юен Макгрегор.

У 2014 році письменник дав інтерв'ю Бі-бі-сі, яке, за його задумом, стало для нього останнім. "Гарантую вам, що це мій останній виступ по телебаченню... і взагалі остання поява на будь-якій сцені де б то не було", - сказав тоді американський класик.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно помер легендарний американський письменник і журналіст Том Вулф.