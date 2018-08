Помер легендарний американський письменник і журналіст Том Вулф

Том Вулф був піонером у напрямку "нової журналістики".

У США у віці 87 років помер відомий американський журналіст і письменник Том Вулф. Його агент Лінн Несбіт повідомила, що напередодні письменник потрапив до лікарні з інфекцією.

Про це повідомляє New York Times. Том Вулф був піонером у напрямку "нової журналістики". У числі перших творів у цьому жанрі називають його книгу 1965 року «Цукеркорозфарбована мандариновопелюсткова обтічна крихітка», яка являла собою збірник есе Вулфа для різних видань і стала бестселером.

Він є володарем семи літературних премій, серед яких Медаль Національного книжкового фонду за видатний внесок у літературу США.

За своє життя Вулф написав 15 книг, три з яких екранізовані. Він співпрацював з такими відомими журналами як The Washington Post, New York Times, Rolling Stones, Esquire, Harper's, New York Herald Tribune та іншими.

Відмінною рисою у зовнішності Вулфа був білий костюм, який письменник не знімаючи носив з 1962 року. У 2006 році це стало приводом для жарту в популярному мультиплікаційному серіалі "Сімпсони". В епізоді висміювалася відданість Вулфа до білих піджаків — забруднений шоколадом, письменник негайно знімає його, знаходячи такий самий, надітий під ним.

