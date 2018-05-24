Курнікова розчулила мережу милим танцем з 5-місячною донькою (відео)
#girlfun #movetomiami Little one, please don't inherit my dance moves 😂😂😂😂😂😂😂😂
Знаменита тенісистка і кохана Енріке Іглесіаса Анна Курнікова показала підрослу дочку.
Читайте такожБрат Енріке Іглесіаса закрутив роман з копією Курнікової - ЗМІ
Спортсменка в своєму Instagram опублікувала відео, на якому вона танцює разом з дитиною. Дівчинка посміхається і також намагається рухатися в такт музиці.
Шанувальники Анни Курнікової у захваті від зворушливого ролика. На їхню думку, дочка зірок – сама чарівність. Коментатори також вирішили, що Ганна прекрасно виглядає і дуже швидко прийшла у форму після пологів. «Чарівно», «Люсі – копія мами», «Обожнюю вашу сім'ю», «Щаслива дитина», «Такі крутишки», «А другий малюк, напевно, вас знімає на телефон», «Молодець», «Здоров'я і щастя вам», – прокоментували користувачі.
Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2017 року російська тенісистка і фотомодель Анна Курнікова народила співакові Енріке Іглесіасу двійню.