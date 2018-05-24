МЗС Австралії закликало серйозно поставитися до нових доказів у справі МН17

В Австралії вказують на головну роль Росії у збитті пасажирського літака.

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп заявляє, що міжнародна спільнота має серйозно поставитися до нових доказів у справі збиття терористами на Донбасі малайзійського літака «Боїнг 777» (рейс MH17).

Як йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Австралії, сьогодні Спільна група з питань розслідування збиття літака «Малайзійських авіаліній», до якої входить Австралія, представила додаткові докази стосовно ключової ролі Росії у трагічній катастрофи рейсу MH17.

Зокрема, зазначається, Спільна група, до якої також входять Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна, прийшла до висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», що був застосований при збитті літака, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ.

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Як заявила глава МЗС Австралії, що нові докази пов'язані з попередніми результатами розслідування Спільної групи, відповідно до яких ЗРК «Бук» був привезений з Росії на схід України і провернений назад в Росію після збиття літака. Місцем для запуску ракети слугувало сільськогосподарське поле на території, яка контролювалася проросійськими бойовиками.

"Те, що ця складна зброя, що належала російській армії, була відправлена та застосована для збиття цивільного літака, має викликати серйозну занепокоєність міжнародної спільноти", - наголосила Бішоп.

Вона повідомила, що наразі ці результати розслідування обговорюються з партнерами та розглядаються існуючі опції.

"Ми повністю впевнені у незалежності Спільної слідчої групи і у її ретельному розслідуванні", - наголосила Бішоп.

"Австралія і наші партнери з Спільної слідчої групи єдині у тому, аби забезпечити правосуддя для тих, хто втратив свої життя, в тому числі для 38 осіб, які називали Австралію своєю домівкою, і також їх рідних, і щоб притягнути до відповідальності винних за це злодіяння", - заявила вона.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група 24 травня заявила, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", який збив "Боїнг" Malaysia Airlines у Донецькій області, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді Міноборони Росії.