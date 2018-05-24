MH17 над Донбасом збили з "Бука" російської 53-ої бригади - слідство

"Бук", який збив MH17 над Донбасом, був доставлений з 53-ї зенітної курської бригади, заявили слідчі.

Зенітно-ракетний комплекс "Бук", який збив "Боїнг" Malaysia Airlines в Донецькій області, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді Міноборони Росії.

Про це заявив представник Міжнародної слідчої групи на прес-конференції про результати розслідування, передає "Дождь".

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Слідчі зробили цей висновок, спираючись на фото і відео із соціальних мереж, зроблених на шляху прямування "Бука" з Курської області, де базується 53-а бригада, 23-25 червня 2014 року.

База 53-їй бригади розташовується в селищі Маршала Жукова під Курськом. Слідча група встановила, що "Бук", який збив "Боїнг" Malaysia Airlines в Донецькій області, вивезли з бази 23 червня. Він був у складі конвою, що складається з 50 машин і шести "Буків".

Слідчі проаналізували відмінні риси машин за десятками фотографій, викладених у цей час у соцмережах. Вони встановили місце розташування об'єкта з кожної фотографії і склали хронологічний шлях конвою з Курська.

Відмінні риси «Буків», що належать 53-ій бригаді, слідчі встановили за численними постами у соціальних мережах, зроблених жителями Старого Оскола в Білгородській області. Слідча група зазначила, що техніка пронумерована тризначними числами, більшість починаються з двійки. Це означає, що вона належить другому батальйону 53-ої бригади. Лише одна військова машина пронумерована трійкою.

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Раніше про те, що "Бук" приписаний до 53-ї зенітної ракетної бригади з Курська, повідомляли розслідувачі з організації BellingCat. Таким чином, міжнародна група слідчих підтвердила висновки журналістів.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. В результаті загинули всі 298 осіб, які знаходилися на борту.

Спочатку терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеною з Росії в Першотравневий район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.