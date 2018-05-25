Макрон в Петербурзі закликав Путіна зіграти в "колективну гру" на основі "довіри"

17:29, 25 травня 2018
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Володимир Путін і Еммануель Макрон / REUTERS

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Пропозиція була озвучена в ході виступу Макрона на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає НТВ.

«Пане президенте, дорогий Володимире, ми знаємо, що ви обожнюєте дзюдо, ми знаємо, що ви високо цінуєте гнучкість, яка спирається на контроль власної сили, такі якості як воля, характер і шанобливе ставлення до супротивника. Давайте зробимо так, щоб ми грали в колективну гру, яка буде спиратися на цінності довіри», – сказав французький лідер.

Макрон закликав Путіна працювати «рука об руку» для побудови довірливої атмосфери між двома країнами. «Ми повинні позбавлятися розбіжностей ... і, незважаючи на всі потрясіння, знову повинні будувати партнерство», – сказав він.

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Теги: #Еммануель Макрон#Володимир Путін