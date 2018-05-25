Макрон заявив, що упевнений в об'єктивності розслідування атаки на МН17

За його словами, попереду ще довга робота із розслідування.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що упевнений в об'єктивності розслідування атаки на Малайзійський Боїнг МН17, де зазначено, що літак збив російський ЗРК «Бук».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Сьогоднішня інформація, яку ми отримали, і Франція докладе всіх зусиль, щоб приймати участь в спільному розслідуванні і ми впевнені, що воно об'єктивне», - сказав Макрон.

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При цьому він додав, що Путін заявив про готовність співпрацювати з цього питання "як тільки стане зрозуміло з деталей, за фактами, що ми зможемо в повній солідарності з Нідерландами вважати, що роль Росії об'єктивна у встановленні фактів".

Макрон підкреслив, що радий словам Путіна про готовність співпрацювати в розслідуванні.

Він заявив, що думає про жертв і сім'ї загиблих у багатьох країнах, зокрема в Бельгії, Нідерландах та Австралії.

За його словами, ще попереду довга робота з розслідування.