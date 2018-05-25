Трамп усе ще допускає можливість зустрічі з Кім Чен Ином 12 червня

Попри скасування зустрічі Пхеньян та Вашингтон продовжують переговори.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що можливість для проведення 12 червня зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином все ще зберігається.

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Про це повідомляє Reuters.

"Ми хочемо побачити, що станеться. Ми зараз з ними розмовляємо", - сказав Трамп журналістам через день після того, як скасував зустріч.

"Це може відбутися навіть 12-го числа... Ми хотіли б це зробити", - зауважив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Трамп скасував зустріч з лідером КНДР, заплановану на 12 червня в Сінгапурі. Відповідну заяву оприлюднив Білий дім. Відмову від проведення саміту президент США пояснив відкритою ворожістю, виявленою Кім Чен Ином в його нещодавніх заявах на адресу Вашингтона.