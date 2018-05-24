Трамп скасував зустріч з лідером КНДР

Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина була запланована на 12 червня.

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня в Сінгапурі.

Відповідну заяву оприлюднив Білий дім.

Відмову від проведення саміту президент США пояснив відкритою ворожістю, виявленої Кім Чен Ином в його нещодавніх заявах на адресу Вашингтона.

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"На жаль, у зв'язку з сильним гнівом і відкритою ворожістю, що проявилися в ході Ваших нещодавніх заяв, я вважаю недоречним проводити в даний час цю давно заплановану зустріч", - йдеться в листі Трампа.

Разом із тим, Трамп додав, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї у майбутньому.

"Ви говорите про свої ядерні можливості, але наші настільки масштабні й величезні, що я молю Бога, щоб вони ніколи не були використані", - написав Трамп.

Він додав, що обидві сторони доклали зусиль до того, щоб зустріч в Сінгапурі відбулася, а між ним і лідером КНДР вийшло створити "чудовий діалог".

"Ця втрачена можливість - дійсно сумний момент в історії", - підсумував Трамп.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин мали зустрітися 12 червня в Сінгапурі.