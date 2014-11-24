Будапешт зацікавлений, аби Україна була буфером між РФ та Угорщиною - Орбан

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що він міг би собі уявити вступ України до складу ЄС у середньостроковій перспективі й навіть вважає його бажаним.

"Але для цього країна повинна мати політичну та економічну стабільність, а також уміти контролювати свої кордони", - підкреслив глава угорського уряду в інтерв'ю німецький газеті Handelsblatt, опублікованому в понеділок, 24 листопада, передає DW.de.

Поки що ж, наголосив політик, Україна не має фінансової самостійності, й тому говорити про її вступ до Євросоюзу ще зарано. "Ми повинні з'ясувати, хто буде платити щорічно 25 мільярдів євро, необхідні для підтримки України", - сказав Орбан. За його словами, "доки цей момент не з’ясований, питання про членство України в ЄС не стоїть".

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З приводу напружених відносин між Росією та Заходом прем’єр Угорщини зазначив, що інтереси його країни "не співпадають з інтересами США". За його словами, геополітичний інтерес Будапешта можна описати трьома словами: мир, енергія і торгівля.

Орбан зауважив, що Будапешт зацікавлений, аби Україна була буфером між Росією та Угорщиною.

"Ми зацікавлені в тому, щоб щось було між Угорщиною і Росією, а саме - суверенна Україна", - заявив угорський прем'єр. Він нагадав, що Угорщина мала спільний кордон з Радянським Союзом. "Багато часу минуло, перш ніж ми звільнилися від нього. Ми не хочемо, щоб ця річ знову постала", - пояснив політик, зазначивши, що сьогодні вплив Росії в Центральній Європі набагато слабший, ніж у 2000 році.