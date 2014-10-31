Прем'єр-міністр Угорщини відкликав законопроект про податок на інтернет

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив про рішення його уряду відкликати законопроект про введення податку на інтернет, який викликав хвилю протестів по всій країні, повідомляє Радіо Свобода.

"Даний податок не може бути введено в нинішньому вигляді", - сказав Орбан у п'ятницю в радіоінтерв'ю.

Глава угорського уряду додав, що в січні майбутнього року буде організовано "національне обговорення" питань, пов'язаних з інтернетом і податками.

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Минулого тижня міністр економіки Угорщини Міхай Варга представив у парламенті країни проект закону, який зобов'язував інтернет-провайдерів платити в казну 150 форинтів (приблизно 50 євроцентів) за кожен скачаний гігабайт. За оцінками угорського міністерства економіки, новий захід приносив би в скарбницю до 70 мільйонів євро щорічно.