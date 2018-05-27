Ізраїль почав будувати морський бар'єр на кордоні з сектором Газа

Бар'єр складатиметься з трьох шарів: підводного шару, шару з броньованого каменю і паркану.

У неділю, 27 травня, Ізраїль почав будівництво морського бар'єра в районі пляжу Зікім, щоб зупинити проникнення бойовиків ХАМАС із сектора Газа.

Читайте такожАвіація Ізраїлю завдала удару по Сектору Газа у відповідь на кулеметний вогонь

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман в своєму Twitter, передає Новое время.

"Мова йде про єдиний в своєму роді бар'єр у світі, який перекриє можливість проникнення з Гази до Ізраїлю морем", - повідомив міністр.

За словами Лібермана, завдяки морському бар'єру, "ХАМАС втратив ще одну стратегічну можливість, в розвиток якої вклав величезні кошти".

За інформацією ізраїльського Міноборони, бар'єр буде нагадувати хвилеріз і буде стійкий до умов морського середовища. Він буде складатися з трьох шарів: підводного шару, шару з броньованого каменю і паркану. Будівництво споруди завершиться до кінця року.

Рішення про зведення морського бар'єру було прийнято після операції Незламна скеля 2014 року, коли бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю морем.

Ізраїльська військова операція проти ХАМАС в секторі Газа почалася після викрадення і вбивства трьох ізраїльських підлітків влітку 2014 року. Їх було знайдено на півночі палестинського міста Халхул.

В арабо-ізраїльському конфлікті загинуло понад 2,2 тисячі осіб.