Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС у відповідь на підпал військового аванпосту

Ізраїльські літаки випустили дві ракети по морському порту в Газі, знищивши два човни.

Літаки ВПС Ізраїлю завдали авіаудари по підземному об'єкту «терористичної інфраструктури» ХАМАС на півночі сектора Газа, також були вражені два морських об'єкта руху. Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

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Як передає РБК, авіаудари стали відповіддю на проникнення на територію Ізраїлю кількох бойовиків ХАМАС, які підпалили військовий аванпост. Як зазначає портал Samanews, ізраїльські літаки випустили дві ракети по морському порту в Газі, знищивши два човни. Ніхто не постраждав. Після авіаудару в порту виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована.

Ізраїльська авіація 17 травня завдала авіаудару по об'єктах на півночі сектора Газа у відповідь на кулеметний вогонь, націлений на місто Сдерот на півдні Ізраїлю.

Обстановка на кордоні Ізраїлю і сектора Газа загострилася після того, як 14 травня в Єрусалимі було відкрито посольство США. Тоді у зіткненнях з ізраїльською армією загинули 59 палестинських учасників маніфестацій проти відкриття американського диппредставництва, ще кілька тисяч отримали поранення.