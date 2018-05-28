США вирішили не розширювати санкції проти КНДР - The Wall Street Journal

Міністерство фінансів США підготував пакет санкцій, які торкнулися б більше 30 осіб. У списку, зокрема, є російські і китайські організації.

Влада Сполучених Штатів пвирішила не розширювати санкції проти Північної Кореї на тлі успіхів у переговорах про зустріч американського президента Дональда Трампа і глави КНДР Кім Чен Ина.

Читайте такожТрамп розповів про прибуття в КНДР американської делегації

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За даними одного з джерел, в Білому домі були готові оголосити про нові санкції проти КНДР у вівторок, 29 травня, проте вирішили відкласти введення на невизначений термін.

Повідомляється, що міністерство фінансів США підготував пакет санкцій, які торкнулися б понад 30 осіб. У списку, зокрема, є російські і китайські організації.

У виданні відзначили, що санкції повинні були стати відповіддю на агресивну риторику північнокорейської влади, яка спонукала Трампа несподівано скасувати зустріч з Кім Чен Ином. Однак через деякий час з'явилися повідомлення, що саміт США і КНДР, як і планувалося раніше, пройде 12 червня в Сінгапурі.