Кім Чен Ин і Трамп підтвердили готовність до саміту в Сінгапурі

Зазначимо, 24 травня Дональд Трамп скасував саміт, але вже наступного дня заявив про шанс на його проведення.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою прихильність до "повної" денуклеаризації корейського півострова і до запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін після переговорів з північнокорейським лідером у демілітаризованій зоні на міжкорейському кордоні, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.

У Вашингтоні президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що підготовка до саміту 12 червня з Кімом успішно продовжується, незважаючи на попередню заяву про скасування зустрічі.

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Мун і Кім провели несподівану зустріч в суботу, 26 травня, підтвердивши, що саміт Північної Кореї і США повинен бути проведений.

"Кім і я погодилися, що саміт 12 червня має бути проведений дуже успішно, і що наше прагнення до денуклеаризації корейського півострова і вічного режиму миру не повиненні бути зупинені", - сказав Мун.

Мун Чже Ін та Кім Чен Ин зустрілися на тлі непевності щодо проведення історичного саміту між КНДР та США. 24 травня Дональд Трамп скасував саміт, але вже наступного дня заявив про шанс на його проведення.