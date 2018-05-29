Помер лауреат Нобелівської премії з хімії Йенс Скоу

Скоу отримав Нобелівську премію за відкриття ферменту, ключовою функцією якого є підтримка потенціалу спокою і регулювання клітинного об'єму.

У віці 99 років помер датський вчений Йенс Крістіан Скоу, який удостоївся Нобелівської премії з хімії в 1997 році.

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Про смерть вченого повідомила прес-служба Орхуського університету, почесним професором якого був Скоу.

«Його невпинна боротьба за те, щоб розповісти політикам і всьому світу про важливість нецільового фінансування досліджень, справила величезний вплив на дослідницьке середовище. Величезна кількість людей глибоко вдячна йому за докладені зусилля»,- заявили в університеті.

У 1944 році датчанин закінчив Копенгагенський університет. Працював в Університеті Орхуса з 1947 року. Йенс Скоу отримав Нобелівську премію за відкриття натрій-калієвої аденозинтрифосфатази. Цей фермент зустрічається в клітинах тварин і відповідає за перенесення іонів натрію і калію через клітинну мембрану. Його ключовою функцією є підтримка потенціалу спокою і регулювання клітинного об'єму.