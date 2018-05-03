Шведський король змінив статут присуджуючої Нобелівську премію академії

Зокрема, король вніс деякі зміни в документ академії, яка присуджує Нобелівську премію з літератури.

Король Швеції Карл XVI Густав провів консультації зі Шведською академією з метою зміни її статуту.

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«Його величність король після консультацій зі Шведською академією сьогодні вніс роз'яснення до статуту Шведської академії таким чином, щоб член академії міг покинути її за власним проханням,- наголошується в документі.- Академія має також можливість ухвалити рішення про те, щоб її член, який не брав активної участі в роботі академії протягом двох років, вважався таким, що пішов у відставку», - йдеться в прес-релізі королівського двору.

Шведська академія була заснована в 1786 році королем Густавом III для підтримки і розвитку шведської мови і літератури. До її складу обирається 18 членів - по теперішній час довічно. З 1901 року щорічно Шведська академія за заповітом Альфреда Нобеля присуджує Нобелівську премію з літератури.

Як повідомляв УНІАН, до цього академія визнала факт витоку імен лауреатівНобелівської премії.