У самопроголошеній Південній Осетії заявили про визнання незалежності режимом Асада

У самопроголошеній "республіці" заявили про "взаємне визнання та встановлення дипломатичних відносин між двома країнами на рівні посольств".

Самопроголошена «республіка Південна Осетія заявила про визнання незалежності режимом Башара Асада.

Про це йдеться в заяві на сайті «міністерства закордонних справ самопроголошеної Південної Осетії.

Відзначається, що Сирія і Південна Осетія заявляють про "взаємне визнання та встановлення дипломатичних відносин між двома країнами на рівні посольств".

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Довідка УНІАН. Південна Осетія оголосила про вихід зі складу Грузії на початку 1990-х років. У 2008 році Грузія спробувала відновити контроль над республікою, незалежність якої до того моменту не була визнана ніким.

Це призвело до збройного конфлікту, в який втрутилася Росія. За підсумками декількох днів військових дій між сторонами конфлікту було підписано угоду про припинення вогню.

Після цього Росія офіційно визнала незалежність Південної Осетії. Крім Росії, незалежність Південної Осетії після війни 2008 року визнали Венесуела, Нікарагуа і дві острівні держави Науру і Вануату.

Жодна інша країна, що входить в ООН, незалежність Південної Осетії не визнала.