Скандальний американський боєць і "громадянин ЛНР" отримав російське громадянство
Американський спортсмен, боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон отримав російське громадянство.
Відповідний наказ підписав президент РФ Володимир Путін, передає "Російська служба ВВС".
Putin has granted Russian citizenship to @JeffMonson, reports russia's TASS news agency. https://t.co/y8l4FGwrVS Recall that Monson, now a collector of passports it seems, was the first American to accept one from the so-called "Luhansk People's Republic." pic.twitter.com/EyYR3WcT1N— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 29, 2018
"Прийняти до громадянства Російської Федерації Монсона Джеффрі Вільяма, який народився 18 січня 1971р. у Сполучених Штатах Америки", - йдеться в наказі.
47-річний Монсон є дворазовим переможцем змагань ADCC Submission Wrestling World Championship і чемпіоном світу з бразильського джиу-джитсу.
В останні роки Монсон став втрачати популярність в США і все частіше виступав у Росії. Він неодноразово заявляв про свої симпатії до Путіна і бажання отримати російський паспорт.
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Найвідомішим поєдинком Монсона в Росії став бій з Федором Емельяненко в листопаді 2011 року, в якому судді присудили перемогу російському спортсменові.
Монсон висловлював підтримку окупантам на сході України і їздив туди з виступами.
Раніше повідомлялося, що ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко вручив "паспорт" так званої ДНР російському актору, відомому своєю українофобською позицією, Івану Охлобистіну.