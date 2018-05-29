Скандальний американський боєць і "громадянин ЛНР" отримав російське громадянство

14:24, 29 травня 2018
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Раніше Монсон отримав "громадянство ЛНР" /twitter.com/ChristopherJM

Відповідний наказ підписав президент РФ Володимир Путін, передає "Російська служба ВВС".

"Прийняти до громадянства Російської Федерації Монсона Джеффрі Вільяма, який народився 18 січня 1971р. у Сполучених Штатах Америки", - йдеться в наказі.

47-річний Монсон є дворазовим переможцем змагань ADCC Submission Wrestling World Championship і чемпіоном світу з бразильського джиу-джитсу.

В останні роки Монсон став втрачати популярність в США і все частіше виступав у Росії. Він неодноразово заявляв про свої симпатії до Путіна і бажання отримати російський паспорт.

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Найвідомішим поєдинком Монсона в Росії став бій з Федором Емельяненко в листопаді 2011 року, в якому судді присудили перемогу російському спортсменові.

Монсон висловлював підтримку окупантам на сході України і їздив туди з виступами.

Раніше повідомлялося, що ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко вручив "паспорт" так званої ДНР російському актору, відомому своєю українофобською позицією, Івану Охлобистіну.

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Теги: #Росія#США#громадянство#боєць