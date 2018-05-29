Скандальний американський боєць і "громадянин ЛНР" отримав російське громадянство

Монсон висловлював підтримку окупантам на сході України і їздив туди з виступами.

Американський спортсмен, боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон отримав російське громадянство.

Відповідний наказ підписав президент РФ Володимир Путін, передає "Російська служба ВВС".

Putin has granted Russian citizenship to @JeffMonson, reports russia's TASS news agency. https://t.co/y8l4FGwrVS Recall that Monson, now a collector of passports it seems, was the first American to accept one from the so-called "Luhansk People's Republic." pic.twitter.com/EyYR3WcT1N — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 29, 2018

"Прийняти до громадянства Російської Федерації Монсона Джеффрі Вільяма, який народився 18 січня 1971р. у Сполучених Штатах Америки", - йдеться в наказі.

47-річний Монсон є дворазовим переможцем змагань ADCC Submission Wrestling World Championship і чемпіоном світу з бразильського джиу-джитсу.

В останні роки Монсон став втрачати популярність в США і все частіше виступав у Росії. Він неодноразово заявляв про свої симпатії до Путіна і бажання отримати російський паспорт.

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Найвідомішим поєдинком Монсона в Росії став бій з Федором Емельяненко в листопаді 2011 року, в якому судді присудили перемогу російському спортсменові.

Монсон висловлював підтримку окупантам на сході України і їздив туди з виступами.

Раніше повідомлялося, що ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко вручив "паспорт" так званої ДНР російському актору, відомому своєю українофобською позицією, Івану Охлобистіну.