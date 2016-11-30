У бойовиків "радісна подія": відомий українофоб Охлобистін отримав "паспорт ДНР" (фото, відео)
12:13, 30 листопада 2016Суспільство
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Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко вручив "паспорт" так званої ДНР російському акторові, відомому своєю українофобською позицією, Івану Охлобистіну.
Охлобистін з "паспортом ДНР" / Сепаратистський ресурс
"У нас радісна подія", - цитує слова Захарченка під час вручення "паспорта" Охлобистіну сепаратистський ресурс.
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Як відомо, Охлобистін знаходиться в списку "діячів культури" Росії, яким заборонений в'їзд в Україну.
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