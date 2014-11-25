Папа Римський вперше за чверть століття виступить в Європарламенті

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄП.

Франциск прибув до Європарламенту приблизно о 10:30 за Страсбургом.

Крім виступу перед європарламентаріями, у нього заплановані зустрічі з лідерами Європейського Союзу за участю прем'єр-міністра Італії Маттео Ренці.

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Раніше повідомлялось, що Папа Римський візьме участь у церемонії підняття прапора, а о 11.15 - виголосить свою промову перед депутатами Європарламенту. Трохи пізніше він перейде в будівлю Ради Європи, де виступить перед представниками всіх організацій, що входять до Ради Європи.