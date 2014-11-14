Найбільша політсила в Європарламенті заявила про готовність підтримати Україну

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко подякував голові найбільшої політсили в Європарламенті за підтримку територіальної цілісності, суверенітету, а також мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ми високо цінуємо останні рішення Європейської Ради, Ради ЄС та Європарламенту щодо України, які були б неможливі без потужної підтримки лідерів політичної родини Європейської народної партії», - заявив глава держави.

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Порошенко висловив впевненість в тому, що після успішних демократичних виборів у новій Верховній Раді буде сформована проєвропейська коаліція, яка невідкладно сформує уряд.

«Ми об’єднаємо наші зусилля із впровадження Мирного плану, стратегії реформ та реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», - наголосив президент.

Дол запевнив Порошенка у підтримці України та зазначив, що сім’я Європейської народної партії координує свої зусилля як в Європейському парламенті, так і в країнах-членах ЄС задля ще потужнішої солідарності з Україною.