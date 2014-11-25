Путін схвалив вічне блокування піратських сайтів

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким сайти, що незаконно поширюють контент, будуть блокуватися назавжди. Документ доступний на порталі правової інформації, передає Дождь.

Ресурси, які кілька разів незаконно розміщували піратський контент, піддадуться вічному блокуванню після внесення до спеціального реєстру.

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Під антипіратське законодавство потрапляють фільми, музика, програмне забезпечення і книги. Фотографії під дію закону не потрапляють. Закон набуде чинності з 1 травня 2015 року.

Посилену версію «антипіратського закону» Держдума прийняла 14 листопада. Він дозволяє вирішувати спори авторських прав без суду і блокувати сайти-порушники. Тоді його схвалив 351 депутат, 11 проголосували проти.