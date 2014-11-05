Путін схвалив заборону символіки організацій, що співпрацювали з нацистами

Документ, який опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ, вносить доповнення до закону «Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні» і Кодекс РФ про адміністративні правопорушення.

Під забороною опинилася і символіка Української повстанської армії.

Про це пише Лента.ру.

Порушників закону будуть карати штрафом у розмірі однієї, або двох тисяч рублів, або арештом на строк до 15 діб. Посадових осіб будуть штрафувати на суму до чотирьох тисяч рублів (трохи більше 1300 грн), юридичні особи будуть оштрафовані на суму від 10 до 50 тисяч рублів.

Також виготовлення або збут нацистської символіки або іншої забороненої атрибутики в цілях пропаганди буде загрожувати грошовим покаранням для громадян у розмірі до 2,5 тисяч рублів. Чиновники втратять через це від двох до п'яти тисяч рублів, а компаній - від 20 тисяч до 100 тисяч рублів.

Читайте такожУ Москві націоналісти спалили прапор "Новоросії"

Автором ініціативи став член фракції «Единая Россия» Сергій Железняк. Держдума прийняла закон 24 жовтня, Рада Федерації схвалила його 29 жовтня.