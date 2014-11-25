Понад 40% росіян вважають, що в України немає своєї історії - опитування

Майже половина жителів Росії (41%) переконана, що Україна як держава не має власної історії.

Про це свідчать дані нового опитування російського "Левада-Центру", передає ZN.ua.

Протилежну відповідь дала така ж кількість респондентів - 41%. Вони обрали варіант "Україна як держава має тривалу історію". При цьому 18% учасників опитування не визначилися з відповіддю.

Опитування було проведено 14 -17 листопада 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів РФ. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.

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Київська Русь є першою формою української державності. На кінець 9-го століття, в період її становлення і розвитку, на території сучасної Москви були болота. Датою заснування нинішньої столиці Росії за офіційною версією вважається 1147 рік. Сама ж Росія, за версією українських і багатьох західних вчених, не є прямим спадкоємцем Київської Русі.

З боку Росії протягом тривалого часу спостерігається значна кількість спотворень української історії.