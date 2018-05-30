США засудили визнання Сирією Абхазії і Південної Осетії
США засудили намір Сирії встановити дипломатичні відносини з самопроголошеними Абхазією і Південною Осетією. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.
"США рішуче засуджують наміри сирійського режиму встановити дипломатичні відносини з окупованими Росією грузинськими регіонами Абхазією та Південною Осетією", - йдеться в заяві.
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У Держдепі відзначили, що ці регіони є частиною Грузії.
"Позиція Сполучених Штатів щодо Абхазії і Південної Осетії є непохитною. Ми повністю підтримуємо суверенітет Грузії, незалежність і територіальну цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в заяві.
США ще раз закликали Росію вивести її війська на довоєнні позиції щодо угоди про припинення вогню від 2008 року.
29 травня Сирія визнала незалежність самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії і встановила з цими окупованими територіями Грузії дипломатичні відносини.
Грузія у відповідь початку процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією.
Євросоюз заявив, що рішення Сирії визнати незалежність самопроголошених Абхазії та Південної Осетії порушує міжнародне право.
Крім Сирії, незалежність двох самопроголошених республік визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа і Науру.