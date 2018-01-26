США не визнали ратифікацію Росією угоди про спільні збройні сили з Південною Осетією

У Сполучених Штатах заявили про незмінну позицію щодо повної підтримки територіальної цілісності Грузії.

Сполучені Штати Америки не визнають ратифікацію Російською Федерацією угоди про спільні збройні сили з окупованою російськими військами у 2008 році грузинською територією Південна Осетія.

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Про це йдеться в заяві речника Державного департаменту США Хезер Науерт на сайті Держдепу. "Сполучені Штати засуджують ратифікацію угоди Російською Федерацією з де-факто лідерами грузинського сепаратистського регіону Південна Осетія стосовно спільних збройних сил. Ми не визнаємо законність цієї так званої "угоди", яка не є дійсною міжнародною угодою", - йдеться у заяві.

"Позиція Сполучених Штатів щодо Абхазії та Південної Осетії є непохитною: Сполучені Штати повністю підтримують територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказано у заяві.

"Сполучені Штати вважають, що ратифікація цієї угоди суперечить принципам, які закладені в основі Женевських міжнародних дискусій, учасником яких є Росія. Сполучені Штати наполегливо закликають Росія вивести її сили на довоєнні позиції відповідно до угоди про припинення вогню 2008 року та скасувати її визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії", - йдеться у заяві.

*** Південна Осетія оголосила про вихід зі складу Грузії на початку 1990-х років. У 2008 році Грузія спробувала відновити контроль над республікою, незалежність якої до того моменту не була визнана ніким.

Це призвело до збройного конфлікту, в який втрутилася Росія. За підсумками кількох днів воєнних дій між сторонами конфлікту було підписано угоду про припинення вогню.

Після цього Росія офіційно визнала незалежність Південної Осетії. Крім Росії, незалежність Південної Осетії після війни 2008 року визнали Венесуела, Нікарагуа і дві острівних держави Науру і Вануату.

Жодна інша країна, що входить в ООН, незалежність Південної Осетії не визнала.