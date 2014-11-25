Президент Чехії: Україна повинна рухатися до нейтралітету та фінляндизації

Україна повинна бути нейтральною державою і йти шляхом так званої фінляндизації.

Про це сказав президент Чехії Мілош Земан під час свого візиту у Казахстан, повідомляє чеське видання Ceske noviny, передає Українська правда.

"Що стосується України, то я не змінив своєї думки про те, що вона повинна рухатися до нейтралітету з його так званою фінляндизацією", - сказав Земан.

"Фінляндизація" у значенні, притаманному цьому поняттю з часів Другої світової війни, означає необхідність рахуватися у зовнішній політиці з думкою більш сильних сусідів.

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Представник чеського президента Іржі Овчачек надав цьому терміну трохи інше значення.

"Фінляндизація визначається як підпорядкування іншій країні у зовнішній політиці, але означає нейтральний статус", - зазначив він.

Крім того, Земан заявив, що повністю згоден зі словами глави МЗС Німеччини про те, що Україна не буде членом НАТО.

Нагадаємо, президент Чехії відомий своєю прокремлівської та антиукраїнською позицією. Зокрема, він називав те, що відбувається в Україні громадянською війною і виступав проти того, щоб надавати Україні допомогу.