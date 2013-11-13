Україні треба залишитись нейтральною державою - екс-депутат

Таку думку висловив народний депутат попередніх скликань Валерій Бондик у ефірі радіо "Голос столиці", пише Gazeta.ua.

"У нас цікаве геополітичне становище. У нас два моря: і Чорне, і Азовське. Ми транзитна держава. Ми цікаві для будь-кого", - сказав він.

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У свою чергу, політолог Валерій Гончарук не виключив, що нині українська влада проводить переговори з російською стороною про інтеграцію до Митного союзу.

"Напередодні самого саміту Віктор Янукович буде зважувати всі плюси і мінуси підписання угоди про асоціацію. Тому, якщо Російська Федерація піде на певні поступки, я не виключаю, що така угода не буде підписана. Натомість Україна отримає певні преференції з російської сторони", - сказав Гончарук.