У Хорватії поліція відкрила вогонь по автобусу з мігрантами, постраждали діти

У транспорті знаходилося 29 в основному афганських та іракських мігрантів.

Хорватська поліція відкрила вогонь по автобусу, який намагався прорватися через блок-пост після в'їзду до ЄС з Боснії поблизу міста Задар.

У транспорті знаходилося 29 в основному афганських та іракських мігрантів, повідомляє Reuters. Поранення отримали дев'ять осіб, з них - двоє дітей, які перебувають у тяжкому стані.

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“Водій не зупинився після кількох попереджень. Він, нарешті, пройшов через блокпост і поїхав у бік поліції. Реакція поліції була виправданою. Вони були змушені відкрити вогонь, тому що їх життя було в небезпеці", - сказав начальник поліції міста Задар Ранко Дразина.

Видання зазначає, що основний Балканський маршрут, по якому в 2015 році в Європейський Союз в'їхало більше мільйона мігрантів, був закритий у 2016 році угодою між ЄС і Туреччиною. Але тисячі людей увійшли в ці роки по новому маршруту, відкритому контрабандистами, що йде з Греції через Албанію, Чорногорію, Сербію і Боснію в Хорватію.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 28 травня у Будапешті сталася трагічна аварія - двоповерховий туристичний автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА) з України на шляху до аеропорту Феріхедь у 18-му районі угорської столиці на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти.

У результаті зіткнення майже весь другий поверх, де знаходилося два десятка пасажирів було знесено. Наразі відомо про 28 поранених, серед них восьмеро – з важкими травмами.