Страшна ДТП в Будапешті: автобус з України протаранив обмежувач, майже три десятки людей травмовано (фото)

У результаті зіткнення практично весь другий поверх, де знаходилося два десятка пасажирів було знесено.

Пізно ввечері 28 травня у Будапешті сталася трагічна аварія - двоповерховий туристичний автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА) з України на шляху до аеропорту Феріхедь у 18-му районі угорської столиці на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти.

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У результаті зіткнення майже весь другий поверх, де знаходилося два десятка пасажирів було знесено, передає mukachevo.net.

На місце ДТП негайно прибули рятувальники та пожежні команди. За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі подорожувало майже 50 пасажирів. Наразі відомо про 28 поранених, серед них восьмеро – з важкими травмами. Про загиблих не повідомляється. Відомо, що автобус слідував із Хмельницької області.

Шлях до аеропорту було повністю перекрито через рятувальну операцію. Чотирьох травмованих українців пожежники змушені були діставати з-під уламків.