З'явилися фото зруйнованих вулиць Фергюсона (фото)
18:46, 25 листопада 2014Світ
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Після протестів і зіткнень з поліцією в американському місті залишилися десятки згорілих автомобілів та зруйновані будинки.
REUTERS
Вулиці міста патрулює Національна Гвардія США і поліція. Місцеві жителі намагаються прибрати уламки.
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Нагадаємо, 9 серпня в американському місті Фергюсон, штат Міссурі, поліцейський Даррен Вілсон застрелив 18-річного темношкірого Майкла Брауна, який не був озброєний. Інцидент викликав стихійні акції протесту і масові заворушення.
Сьогодні раніше журі присяжних визнало Вілсона невинним, після чого в місті знову почалися сутички.
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