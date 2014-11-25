З'явилися фото зруйнованих вулиць Фергюсона (фото)

Вулиці міста патрулює Національна Гвардія США і поліція. Місцеві жителі намагаються прибрати уламки.

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Нагадаємо, 9 серпня в американському місті Фергюсон, штат Міссурі, поліцейський Даррен Вілсон застрелив 18-річного темношкірого Майкла Брауна, який не був озброєний. Інцидент викликав стихійні акції протесту і масові заворушення.

Сьогодні раніше журі присяжних визнало Вілсона невинним, після чого в місті знову почалися сутички.