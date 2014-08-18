США вводять війська в місто Фергюсон для наведення порядку

Жителі Фергюсона протестують проти вбивства афроамериканського юнака Майкла Брауна поліцейськими. Підліток був застрелений більше тижня тому.

Читайте такожВ американському місті кілька днів тривають заворушення через вбивство підлітка поліцейськимЛюди протестують, незважаючи на введений комендантський час. У ніч на понеділок поліцейські знову були змушені застосувати сльозогінний газ і шумові гранати, щоб розсіяти натовп. По Фергюсону - передмістя Сент-Луїса - їздять машини поліцейського патруля, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У місцевій поліції повідомили, що демонстранти стріляли по співробітникам правоохоронних органів, а також кидали в них бензинові бомби. У місті розбивають вітрини магазинів.

За словами кореспондента Бі-бі-сі, в місті було чути стрілянину. Минула ніч, за його оцінкою, обернулася найсерйознішими зіткненнями з моменту вбивства підлітка.