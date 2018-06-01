США обговорюють розгортання протиракетної системи в Німеччині - ЗМІ

Розгортання ще одної оборонної системи ПРО США в Європі може заспокоїти союзників НАТО у Південній Європі, які вже перебувають в зоні ураження ракет Ірану.

Американські військові провели попередні обговорення щодо розгортання потужної системи протиракетної оборони в Німеччині для посилення європейської оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пропозиція встановити систему протиракетної оборони США THAAD в Європі почала обговорюватись після виходу США з ядерної угоди з Іраном. У той час як Європа і Сполучені Штати перебувають в протиріччі щодо долі угоди, вони поділяють стурбованість з приводу триваючої розробки Іраном балістичних ракет.

Іранські ракети "Шахаб-3" вже можуть вражати цілі на відстані 2000 км, чого достатньо, щоб досягти Південної Європи, а іранська Революційна Гвардія заявила, що збільшить їхню дальність, якщо їй загрожуватиме небезпека, оскільки дальність обмежена стратегічною доктриною, а не технологічними обмеженнями.

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Як повідомляє видання, високопоставлений німецький військовий чиновник вказав на необхідність встановити більше радарів по всій Європі, щоб краще відстежувати потенційні загрози, а також перехоплювати сигнали, якщо це необхідно. У Міністерстві оборони США заявили, що рішення про такі дії наразі прийняті не були.

"У даний час немає планів з розміщення THAAD у Німеччині. Ми не обговорюємо потенційне майбутнє військове планування, оскільки ми не хотіли б сигналізувати про наш намір потенційним супротивникам. Німеччина залишається в числі наших найближчих партнерів і сильних союзників", - заявив офіційний представник Пентагону Ерік Пахон.

Розгортання ще одної оборонної системи ПРО США в Європі може заспокоїти союзників НАТО у Південній Європі, які вже перебувають в зоні ураження ракет Ірану, сказав один військовий чиновник з цього регіону.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони Польщі пропонує Сполученим Штатам розмістити на території країни на постійній основі бронетанкову дивізію, на створення американської військової бази країна готова виділити 1,5-2 мільярдів доларів.